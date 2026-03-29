Scacco a re e regine I No Kings si prendono Roma e il futuro

I No Kings hanno organizzato una grande manifestazione a Roma, attirando circa 300.000 persone che hanno attraversato la città ieri. L’evento ha coinvolto un ampio numero di partecipanti, creando un corteo che ha attraversato le vie principali del centro urbano. La manifestazione si è conclusa senza incidenti significativi, registrando un’ampia partecipazione popolare.

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