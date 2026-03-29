Saraceni slavi turchi | la tormentata storia garganica tra conquiste battaglie e feconde condivisioni

La regione del Gargano ha attraversato un passato caratterizzato da numerose dominazioni e invasioni, tra cui quelle dei Saraceni, degli slavi e dei turchi. Le testimonianze archeologiche e le fonti storiche documentano periodi di conquista, conflitti e successiva condivisione di territori tra diverse popolazioni. Questo susseguirsi di eventi ha lasciato tracce nel patrimonio culturale e nelle strutture storiche della zona.

SARACENI, SLAVI, TURCHI: LA TORMENTATA STORIA GARGANICA TRA CONQUISTE, BATTAGLIE E FECONDE CONDIVISIONI. Una storia complicata e affascinante, degna di un film d’avventura. Vediamola nel dettaglio. Il Gargano, quello sperone proteso sull’Adriatico, non è mai stato un luogo tranquillo. Troppo esposto, troppo visibile sulle rotte del Mediterraneo, quasi un balcone che guarda l’Oriente. Qui, sin dall’Alto Medioevo, si sono intrecciati incubi di incursioni, memorie di saccheggi e speranze di traffici redditizi. Saraceni, Slavi, Turchi: popoli venuti dal mare, pronti a lasciare un segno profondo, talvolta sanguinoso, talvolta fecondo. Storie mitiche e incredibili, come le cronache che parlano di Sueripolo, condottiero slavo che, nel 970, scacciò i Saraceni e fondò Peschici e Vico, riunendo villaggi dispersi sulle colline. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Saraceni, slavi, turchi: la tormentata storia garganica tra conquiste, battaglie e feconde condivisioni Articoli correlati Leggi anche: La tormentata storia della Madonna dei monzesi La signora Fazilet ritrova l'ispirazione grazie alla storia tormentata di BaharLe puntate in onda lunedì 9, martedì 10 e mercoledì 11 marzo alle 16:00 su Canale 5 ruotano intorno ad un nuovo personaggio enigmatica: il misterioso...