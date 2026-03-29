Un edificio storico, originariamente una chiesa barocca, è stato recentemente inaugurato dopo aver subito diversi cambi di destinazione d’uso, tra cui palestra e laboratorio. Il rettore ha annunciato l’intenzione di trasformarlo in un centro dedicato alle cerimonie universitarie e alle conferenze. Durante l’evento, è stata impartita una benedizione da parte di un ex pontefice.

Un’ex chiesa barocca, sconsacrata e usata in come palestra e laboratorio. Ma il rettore Fabio Roversi-Monaco aveva altri progetti per quel luogo: farne il centro delle cerimonie universitarie e che potesse ospitare anche congressi. Così sotto la guida del Magnifico, l’Università (in collaborazione con il Comune) acquisì e restaurò Santa Lucia. I lavori sono andati avanti per due anni, dal 1986 al 1988, con la creazione dell’Aula Magna dell’Università. E, con il conferimento della Laurea ad honorem al re di Spagna Juan Carlos I, il 5 maggio 1988 viene inaugurata l’Aula Magna di Santa Lucia. All’inaugurazione, in occasione dei festeggiamenti del IX Centenario dell’Alma Mater, partecipò anche Giovanni Paolo II. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Santa Lucia, l’inaugurazione. La benedizione di Wojtyla

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