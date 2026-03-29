Sanità i viaggi della speranza arricchiscono i privati | 345 milioni nel 2025

Nel 2025, la regione ha speso 345 milioni di euro per le cure fornite a residenti che si sono rivolti a strutture sanitarie di altre regioni. Questa cifra rappresenta i costi sostenuti dai privati per i viaggi di speranza dei pazienti pugliesi. I dati indicano un aumento rispetto agli anni precedenti e riguardano esclusivamente la mobilità passiva, ossia le prestazioni sanitarie erogate fuori dalla regione di residenza.

La Puglia nel 2025 ha dovuto sborsare 345 milioni di euro per la mobilità passiva, tanto sono costate le cure prestate da altre regioni ai pugliesi. Dei 345 milioni, 246 sono stati versati per rimborsare 53mila ricoveri ospedalieri. Ma il dato più eclatante è che l'85% della spesa totale è finita nelle casse degli ospedali privati, principalmente di Emilia Romagna e Lombardia. Una statistica che ha fatto suonare l'alert e ha convinto la giunta Decaro ad intervenire immediatamente approvando la delibera che dà il via libera alla sottoscrizione degli accordi con cinque regioni: Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Campania e Lazio. La... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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