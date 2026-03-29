San Ferdinando | obiettivo 85% differenziata con Rifiuti Zero

San Ferdinando ha annunciato la sua adesione alla rete nazionale Rifiuti Zero, portando il totale dei comuni coinvolti a 338. La scelta mira a raggiungere l’obiettivo dell’85% di differenziata, coinvolgendo oltre sette milioni di cittadini italiani. La decisione si inserisce nel quadro delle iniziative di gestione sostenibile dei rifiuti adottate a livello nazionale.

San Ferdinando ha formalizzato la sua adesione alla rete nazionale Rifiuti Zero, unendo le sue forze a quelle di 337 comuni italiani che gestiscono oltre sette milioni di abitanti. Questa decisione, presa dal sindaco Gianluca Gaetano in vista della Giornata Internazionale Zero Waste del 30 marzo, segna una tappa cruciale nel percorso di sostenibilità del comune pianigiano. L’iniziativa non nasce dal nulla ma si inserisce in una strategia globale coordinata dall’associazione presieduta da Rossano Ercolini, nata nel maggio 2009 per promuovere i valori della Carta di Napoli. Il Comune ha trasformato il municipio in un simbolo visivo attraverso una proiezione luminosa sulla facciata, celebrando l’impegno contro gli sprechi alimentari e la rigenerazione ambientale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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