Samsung | 65 vulnerabilità risolte per S23 Fold e Flip

Samsung ha distribuito aggiornamenti di sicurezza che risolvono 65 vulnerabilità sui modelli S23, Fold e Flip. Le patch sono state rilasciate per otto dispositivi diversi, tra cui la gamma S23 e i dispositivi pieghevoli. L'azienda ha avviato l'installazione di questi aggiornamenti per migliorare la sicurezza dei propri prodotti.

Il colosso coreano ha attivato il rilascio di nuove patch di sicurezza per otto dispositivi specifici, coprendo sia la gamma S23 che i modelli pieghevoli. L’aggiornamento include le risoluzioni per sessantacinque vulnerabilità, distribuite tra il sistema operativo e l’hardware proprietario. La distribuzione parte dalla Corea del Sud per gli smartphone, mentre i tablet ricevono un aggiornamento leggermente precedente basato sui dati di febbraio. Gli utenti riceveranno una notifica automatica o potranno verificare manualmente lo stato del firmware nelle impostazioni. La mappa dei dispositivi aggiornati e le differenze regionali. La serie Galaxy S23, composta dal modello base, dalla variante più grande e dall’Ultra, riceve il nuovo pacchetto con sigla S91xNKSS7EZC2, partendo direttamente dalla sede originaria in Corea del Sud. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Samsung: 65 vulnerabilità risolte per S23, Fold e Flip Articoli correlati Samsung z flip e fold 8: potrebbe tornare a essere il mio preferitoFonti internazionali indicano una possibile variazione della strategia produttiva di Samsung, con una maggiore focalizzazione sul lancio del fold 8... Samsung avvia i test delle versioni di one ui 9 per galaxy z fold 8 e flip 8questo approfondimento sintetizza le indiscrezioni più rilevanti su One UI 9 in sviluppo per i dispositivi pieghevoli di samsung. Contenuti utili per approfondire Samsung 65 vulnerabilità risolte per... Discussioni sull' argomento Primo aggiornamento per Nothing Phone (4a); Samsung aggiorna Galaxy S25 FE e Galaxy A36; Samsung Galaxy: aggiornamento di sicurezza per moltissimi dispositivi. Samsung aggiorna tanti smartphone in Italia e ci sono novità anche per Galaxy Watch4 e OnePlus 13Aggiornamenti per Samsung Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, S25 FE, Z Fold7, Z Flip7, Z Flip7 FE, Z Fold6, Z Flip6, Watch4 e OnePlus 13. tuttoandroid.net Aggiornamenti mensili per i Samsung Galaxy: a giugno 2025 risolti quasi 20 problemiAggiornamenti mensili per i Samsung Galaxy di nuovo sotto la lente di ingrandimento, visto che a giugno 2025 sono stati risolti quasi venti problemi importanti tramite la patch. Samsung ha rilasciato ... geekissimo.com Confindustria Radio Televisioni è tra le organizzazioni che ha chiesto all’Ue di sottoporre Google, Amazon, Apple e Samsung alle regole del Digital Markets Act anche per smart TV e assistenti virtuali x.com ** Cinturino Compatibile con Samsung Galaxy Watch 6/5 / 4 40mm 44mm, Watch 6 Classic 43mm 47mm** ** 40% 8,97€ INVECE DI 14,98€ ** ** Spunta il box "coupon" nella pagina** **[https://amzn.to/4dgXxNZ](https://amzn.to/4dgXxNZ)** ** - facebook.com facebook