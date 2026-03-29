Oggi nel girone F di serie D si giocano diverse partite decisive per la zona salvezza. La Sammaurese affronterà in casa l’Ostia Mare al campo ’Macrelli’. La squadra locale cerca punti importanti per migliorare la propria posizione in classifica, mentre l’avversario arriva con l’obiettivo di consolidare la propria posizione nel girone. La giornata potrebbe influenzare le prossime settimane di campionato.

Anche nella giornata che sarà disputata oggi nel girone F della serie D sono in programma alcuni scontri diretti che riguardano la zona salvezza, la Sammaurese invece riceverà al ’Macrelli’ l’ Ostia Mare. I romani allenati da D’ Antoni arrivano con tanta rabbia addosso, in settimana hanno disputato il secondo tempo dello scontro di vertice col Teramo, la gara era stata interrotta per infortunio dell’arbitro, a circa dieci minuti dal temine dell’incontro erano in vantaggio di due reti, vantaggio che il Teramo ha cancellato nel giro di appena tre minuti. In caso di vittoria l’Ostia Mare sarebbe tornata in testa alla classifica mentre adesso invece deve inseguire l’Ancona che vanta un punto di vantaggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sammaurese, provaci. Oggi arriva l’Ostia Mare

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