Salvò l’Osteria del Sole | Le sere a giocare a carte Unica regola | darsi del lei

Un membro della gestione dell’Osteria del Sole ha ricordato il contributo del professor Fabio Roversi-Monaco, definendolo fondamentale per il successo della storica attività, celebrata per i suoi 560 anni di presenza. Il titolare Nicola Spolaore ha espresso emozione nel ricordare il ruolo del Magnifico, uno dei gestori dell’osteria situata in vicolo Ranocchi, durante un evento commemorativo.

"Se l’Osteria del Sole ha potuto compiere 560 anni di vita è soprattutto grazie al professor Fabio Roversi-Monaco " esordisce, commosso, nel ricordo del Magnifico, uno dei titolari della storica osteria di vicolo Ranocchi, Nicola Spolaore. Quando varcava la soglia dell’Osteria, Roversi-Monaco era solito togliersi i panni da uomo grandioso qual è stato, sapeva calarsi perfettamente nella parte dell’habituè del luogo: lo si vedeva, sempre con il suo carisma e la sua ironia tagliente, parlare di tutto, con tutti, giovani e meno giovani, nonostante l’inevitabile aura di reverenza che un uomo del suo spessore ‘incuteva’ in chi vi si trovava faccia a faccia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Oggi siamo sinceramente e intimamente addolorati. Piangiamo, e rimpiangeremo, la figura istituzionale del professor Roversi Monaco, che ci ha permesso di essere, ancora e nei secoli, l’Osteria del Sole. Ma molto, molto più intensamente, piangiamo il “Magn facebook