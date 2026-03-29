Salvini | Si chiamerà Ponte della pace

Matteo Salvini ha annunciato che il nuovo ponte si chiamerà Ponte della Pace durante un evento a Messina. Ha ripetuto più volte il nome, sottolineando le parole “pace militare” e “pace sociale”. Il nome è stato annunciato nel pomeriggio di ieri.

Si chiamerà il Ponte della Pace. Lo ha annunciato Matteo Salvini, ieri pomeriggio, a Messina. Lo ha ripetuto, scandendo le parole, per tre volte: "ponte della pace, la pace militare, la pace sociale". Si riferiva alle guerre che stanno travolgendo il mondo e si riferiva anche alla politica italiana. La Lega riparte da qui, dopo la sconfitta del governo al referendum. La piazza era piena, c'era entusiasmo. Certo, nel centrodestra si sente forte la botta del referendum perduto, ma ieri la manifestazione pro-ponte era una cosa più grande e più larga del centrodestra. C'era il popolo che vuole le grandi opere, vuole il ponte sullo stretto, vuole una prospettiva nuova per la Sicilia e per la Calabria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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