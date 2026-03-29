Un’attivista nota per le sue posizioni antifasciste ha ottenuto un seggio al Parlamento europeo, presentandosi come sostenitrice dello stato di diritto. Tuttavia, è stata coinvolta in un episodio in cui ha occupato un immobile senza autorizzazione, ignorando le norme che vietano l’ingresso abusivo nelle proprietà altrui. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità e dei media locali.

Protagonista di una storia che dà ragione a Sant’Agostino: ex malo, bonum. L’essere esibita - in un’aula di tribunale a Budapest, dicembre 2023 - in ceppi e catene è stata infatti la sua fortuna. Al netto dei 16 mesi di carcere in condizioni vergognose e degradanti, accusata di aggressione (ma lei ha sempre negato l’addebito), delitto per cui la pena in Ungheria può arrivare a 24 anni. Salis si è così ritrovata candidata all’Europarlamento del giugno 2024. La maestrina dalla penna rossa. «Mi piacerebbe un giorno tornare a insegnare», ha annunciato garrula a Che tempo che fa sul Nove, il 10 febbraio 2025, chez Fabio Fazio. Che continuava a ripetere un mantra dalla valenza evidentemente assolutoria: «È una militante antifascista», una pasionaria alla Dolores Ibárruri, insomma. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Salis, l’attivista che occupa tutto, pure la poltrona

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