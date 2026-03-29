Sabrina Rossi la prima donna presidente

A Grosseto, una donna è diventata per la prima volta presidente della Cia locale. Sabrina Rossi è stata nominata nei giorni scorsi come nuova direttrice provinciale della Confederazione. La nomina è avvenuta al termine di un processo interno all’organizzazione agricola della zona. La sua nomina rappresenta un evento inedito per la storia della Cia nella provincia.

GROSSETO Per la prima volta una donna alla guida della Cia Grosseto. È Sabrina Rossi (foto) la nuova direttrice provinciale della Confederazione, nominata nei giorni scorsi al termine di un percorso interno che segna un passaggio storico per l’organizzazione agricola maremmana. Rossi raccoglie il testimone di Enrico Rabazzi, figura di riferimento che ha guidato la struttura per oltre vent’anni, contribuendo a rafforzarne il ruolo a livello provinciale, regionale e nazionale e consolidando il rapporto con istituzioni e territorio. Visibilmente emozionata al momento della nomina, la nuova direttrice ha parlato di "grande onore ma anche grande responsabilità", sottolineando il forte legame con la Confederazione, dove lavora da oltre 34 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sabrina Rossi, la prima donna presidente Articoli correlati Leggi anche: Sabrina Wittmann non è solo la prima donna che allena tra i pro' in Germania Commercialisti, cambio al vertice. Vilucchi è la prima donna presidenteCarla Vilucchi (nella foto) è la nuova presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Arezzo per il... Sanremo 2026 - Lillo sul palco del Festival Altri aggiornamenti su Sabrina Rossi Temi più discussi: Sabrina Rossi, la prima donna presidente; Sabrina Rossi nuova direttrice di Cia Grosseto: Saremo sempre più vicini alle imprese agricole; RITMICA, SEI SQUADRE IN PEDANA A CARASCO; Follonica: il Centro salute mentale a disposizione dal lunedì al venerdì. Sabrina Rossi nuova direttrice CIA Grosseto: prima donna alla guida della strutturaCIA Grosseto ha nominato Sabrina Rossi nuova direttrice provinciale. È la prima donna alla guida della struttura. maremmanews.it Cia Grosseto, svolta storica: Sabrina Rossi è la nuova direttrice, prima donna alla guidaLa Cia Agricoltori Italiani di Grosseto apre una nuova pagina della sua storia. Per la prima volta, la direzione provinciale della Confederazione viene affidata a una donna: Sabrina Rossi. La nomina s ... corrieredimaremma.it Si tratta di Sabrina Rossi, che è nella confederazione da 34 anni. La neo direttrice: «Vengo da una famiglia contadina, quei valori guidano il mio impegno» - facebook.com facebook Cia, Sabrina Rossi nuova direttrice: è la prima donna alla guida dell'associazione agricola - x.com