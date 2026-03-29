Ruth Orkin la fotografa in bicicletta | Einstein ride di gusto Ninalee che attraversa l’estate di Firenze la lambretta da cartolina romana

Nel 1951, all'età di 29 anni, Ruth Orkin si trasferisce in Italia portando con sé una certa esperienza nel campo della fotografia. Durante il suo soggiorno, realizza immagini di personaggi e scene che catturano momenti di vita quotidiana e spontaneità, tra cui una fotografia di Einstein che ride, una donna che attraversa l'estate fiorentina e una lambretta romana. Le sue foto ritraggono persone e ambienti italiani con attenzione ai dettagli e alla naturalezza.

Quando Ruth Orkin arriva in Italia nel 1951, ha ventinove anni e una discreta esperienza. Uno stuolo di divinità è sceso dall’olimpo di Hollywood per posare davanti al suo obiettivo con una spontaneità inedita, tutta mortale. Proprio davanti a lei, che da bambina collezionava i loro autografi: Marlon Brando è l’imperatore statuario che gioca a scacchi con le sorti di Roma, Alfred Hitchcock si compiace sul divano per chissà quale delitto; Orson Welles con cappello di piume fantastica sul profilo di una donna; Lauren Bacall sistema un orecchino con eleganza distratta. Ruth arriva da Israele, ha appena concluso un servizio per Life; Ninalee Allen Craig, invece, viene da New York, ha finito gli studi e gira l’Europa come si attraversa l’estate della vita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ruth Orkin, la fotografa in bicicletta: Einstein ride di gusto, Ninalee che attraversa l’estate di Firenze, la lambretta da cartolina romana Articoli correlati Ruth Orkin a Bologna: la fotografa che ha sfidato il mondo con un clickUna grande retrospettiva a Bologna celebra l’artista americana che con un solo scatto a Firenze ridefinì per sempre il dibattito sulla libertà... La grande mostra antologica dedicata alla reporter Ruth OrkinScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Dal 5 marzo al 19... Approfondimenti e contenuti su Ruth Orkin Temi più discussi: Una pioniera della fotografia del Primo Novecento riscoperta in una mostra a Bologna; Ruth Orkin. The Illusion of Time a Palazzo Pallavicini di Bologna fino al 19 luglio; Bassano del Grappa- Le foto di Ruth Orkin . Fino al 2 maggio; Ruth Orkin. Quegli scatti tra cinema e frammenti di quotidianità. Una pioniera della fotografia del Primo Novecento riscoperta in una mostra a BolognaPalazzo Pallavicini di Bologna presenta The Illusion of Time prima personale internazionale di Ruth Orkin che racconta come l’artista fu una tra le personalità più importanti della fotografia del pr ... artribune.com Ruth Orkin, la fotografa che voleva fare la registaC'è il fantasma del cinema e il suo fascino in tutto il lavoro di Ruth Orkin, fotografa che sognava di diventare una regista. Lo mette in evidenza la mostra dal titolo 'Ruth Orkin. Una nuova scoperta' ... ansa.it Palazzo Pallavicini. . Ruth Orkin a Palazzo Pallavicini Fino al 19 luglio 2026 una grande antologica racconta lo sguardo di una delle fotografe più importanti del Novecento: 187 fotografie in mostra, tra cinema, viaggio e vita quotidiana. Acquista ora il tuo - facebook.com facebook