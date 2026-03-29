Ruth Orkin a Bologna | la fotografa che ha immortalato l’estate di Firenze

A Bologna apre oggi una mostra dedicata a Ruth Orkin, fotografa nota per aver immortalato scene di vita e momenti estivi in città e in altre località italiane. L’esposizione si tiene nelle sale di Palazzo Pallavicini e resterà visitabile fino al 19 luglio 2026. La mostra presenta una selezione di fotografie che testimoniano il suo lavoro durante un'estate trascorsa a Firenze.

La mostra dedicata alla fotografa Ruth Orkin apre oggi a Bologna, nelle sale di Palazzo Pallavicini, per durare fino al 19 luglio 2026. L’esposizione curata da Anne Morin esplora la vita della statunitense nata a Boston nel 1921 e morta a New York nel 1985, con particolare sul suo servizio fotografico in Italia del 1951. Nel cuore dell’evento spicca l’incontro tra due giovani donne americane: la pittrice Ninalee Allen Craig, detta Jinx, e la stessa Orkin, che immortalò quella estate fiorentina trasformando un viaggio solitario in un manifesto visivo sulla libertà femminile. Il sogno infranto e la svolta sulla ruota. Tutto inizia molto prima dei servizi giornalistici, quando una bambina di dieci anni riceve il suo primo strumento di cattura delle immagini. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ruth Orkin a Bologna: la fotografa che ha immortalato l’estate di Firenze Articoli correlati Ruth Orkin a Bologna: la fotografa che ha sfidato il mondo con un clickUna grande retrospettiva a Bologna celebra l’artista americana che con un solo scatto a Firenze ridefinì per sempre il dibattito sulla libertà... Ruth Orkin, la fotografa in bicicletta: Einstein ride di gusto, Ninalee che attraversa l’estate di Firenze, la lambretta da cartolina romanaQuando Ruth Orkin arriva in Italia nel 1951, ha ventinove anni e una discreta esperienza. Contenuti e approfondimenti su Ruth Orkin Temi più discussi: Una pioniera della fotografia del Primo Novecento riscoperta in una mostra a Bologna; Ruth Orkin. The Illusion of Time a Palazzo Pallavicini di Bologna fino al 19 luglio; Ruth Orkin. The Illusion of Time è già a Bologna; Ruth Orkin. Quegli scatti tra cinema e frammenti di quotidianità. Ruth Orkin, la fotografa in bicicletta: Einstein ride di gusto, Ninalee che attraversa l’estate di Firenze, la lambretta da cartolina romanaLa mostra a Palazzo Pallavicini celebra la fotografa americana che immortalò l'iconica immagine di una donna tra sguardi maschili ... ilfattoquotidiano.it Una pioniera della fotografia del Primo Novecento riscoperta in una mostra a BolognaPalazzo Pallavicini di Bologna presenta The Illusion of Time prima personale internazionale di Ruth Orkin che racconta come l’artista fu una tra le personalità più importanti della fotografia del pr ... artribune.com Palazzo Pallavicini. . Ruth Orkin a Palazzo Pallavicini Fino al 19 luglio 2026 una grande antologica racconta lo sguardo di una delle fotografe più importanti del Novecento: 187 fotografie in mostra, tra cinema, viaggio e vita quotidiana. Acquista ora il tuo - facebook.com facebook