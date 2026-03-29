Rui Costa compie 53 anni | dal Benfica al Milan la carriera del ‘Maestro’

Manuel Rui Costa, ex calciatore portoghese, festeggia 53 anni. La sua carriera comprende periodi alla Fiorentina, al Benfica e al Milan, dove ha giocato come trequartista. Nel corso degli anni, ha vestito anche altre maglie e ha partecipato a numerose competizioni nazionali e internazionali. Dopo il ritiro, ha intrapreso attività legate al mondo del calcio e delle istituzioni sportive.

Oggi, domenica 29 marzo, è una giornata molto importante per un ex calciatore del Milan: Manuel Rui Costa, ex trequartista rossonero, compie 53 anni. L'attuale presidente del Benfica, è arrivato in Italia nel 1994 iniziando la sua carriera alla Fiorentina. Nel 2001 la svolta: il Milan di Silvio Berlusconi lo acquista per ben 85 miliardi di lire. Nelle prime tre stagioni in rossonero, Rui Costa fu un titolare indiscusso: il primo anno giocò alle spalle di di due punte, negli altri successivi in coppia con Rivaldo e poi con Riki Kakà nello storico modulo ad 'albero di natale' di Carlo Ancelotti. Nelle ultime stagioni in rossonero, il trequartista portoghese viene utilizzato con meno continuità, perdendo il posto da titolare ma entrando sempre a partita in corso. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Rui Costa compie 53 anni: dal Benfica al Milan, la carriera del ‘Maestro’ Articoli correlati Il presidente del Benfica Rui Costa definisce “ingiusta” la sospensione di Prestianni in vista della sfida con il Real Madrid2026-02-24 12:29:00 Giorni caldissimi in redazione! Gianluca Prestianni salterà la partita di domani sera contro il Real Madrid, per il fastidio... Benfica, Rui Costa difende Prestianni: «È tutto fuorché razzista, posso garantirlo! E l’aggressione di Valverde…»Griezmann via dall’Atletico Madrid? Ci prova un club della MLS: trattativa avanzata! Calciomercato Juventus: non è detta l’ultima parola per il... Contenuti e approfondimenti su Rui Costa Argomenti discussi: Buon compleanno Manuel Rui Costa. Rui Costa compie 50 anni, il Maestro idolo dei tifosi della FiorentinaUn compleanno che Rui Costa festeggerà nella sua Lisbona ma che a Firenze praticamente tutti gli appassionati di vicende viola celebreranno. Nasceva 50 anni fa l’ex centrocampista portoghese, oggi ... corrierefiorentino.corriere.it Le aperture portoghesi - Portogallo, Rui Costa compie 50 anni: la qualificazione come regaloSpero che la Selecao mi faccia un regalo Rui Costa compie oggi 50 anni e spera nella qualificazione al mondiale del Portogallo come regalo di compleanno. tuttomercatoweb.com