Il difensore del Napoli ha lasciato temporaneamente gli allenamenti per raggiungere la propria nazionale e sostenere le partite di qualificazione. La squadra azzurra si prepara a riprendere gli allenamenti martedì a Castel Volturno, in vista dell’incontro con il Milan programmato per il 6 aprile. La partita rappresenta un appuntamento importante per la classifica della squadra partenopea.

"> NAPOLI – Il conto alla rovescia è iniziato: martedì il Napoli riprenderà gli allenamenti a Castel Volturno in vista dello scontro diretto contro il Milan del 6 aprile. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, sarà una settimana decisiva per il futuro degli azzurri nella corsa alle prime posizioni. Secondo quanto riportato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il Maradona sarà completamente sold out per la sfida di Pasquetta, con una cornice quasi interamente azzurra anche per il divieto di trasferta imposto ai tifosi rossoneri residenti in Lombardia. Come evidenzia Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la posta in palio è altissima: il Napoli è terzo a sette punti dall’Inter e a una sola lunghezza dal Milan. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Rrahmani vola a tifare Kosovo

Articoli correlati

Infortunio Rrahmani, dal Kosovo fanno temere il peggio: sensazioni non sono affatto positiveLa sfida di ieri sera tra Napoli e Roma si è chiusa con un pareggio per 2-2, un risultato che lascia sensazioni contrastanti in casa azzurra.

Infortunio Rrahmani, dal Kosovo spaventano: a rischio i playoff dei Mondiali a marzo. Cosa filtra sulle sue condizioniPsg, rivelazioni dalla Francia sul futuro di Marquinhos! Ha risposto così alle sirene dall’Arabia Saudita ma…Cosa può succedere Juventus, McKennie da...