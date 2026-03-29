Nel pomeriggio di sabato 28 marzo, un passante ha individuato i corpi senza vita di una donna e di un bambino in un laghetto artificiale situato a Castelguglielmo, in provincia di Rovigo. L’allarme è stato immediatamente dato alle autorità, che hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze del tragico evento e hanno aperto un fascicolo per omicidio. La zona è stata transennata e sono in corso gli accertamenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il ritrovamento e l’avvio delle indagini. Nel pomeriggio di ieri, sabato 28 marzo, un passante ha scoperto i corpi senza vita di una donna e di un bambino in un laghetto artificiale a Castelguglielmo, in provincia di Rovigo, dando subito l’allarme. La Procura ha avviato un’indagine per omicidio contro ignoti, un passaggio formale che permette agli investigatori di svolgere tutti gli accertamenti necessari. Al momento, nessuna pista viene esclusa, inclusa l’ipotesi di un omicidio-suicidio. Per chiarire le cause del decesso sarà fondamentale l’autopsia, prevista per domani, lunedì 30 marzo. Nel frattempo, i carabinieri stanno raccogliendo testimonianze per ricostruire con precisione le ultime ore delle vittime. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Rovigo, donna e bimbo trovati senza vita in un laghetto: aperta indagine per omicidio

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