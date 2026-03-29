La prossima edizione del concorso internazionale dedicato ai vini rosati si terrà in Francia, con sede ad Anjou Saumur nel 2027. L'evento, che ha coinvolto in passato 55 esperti e raccolto 1.100 campioni, si sposterà dalla Calabria alla regione francese. La manifestazione si concentra sulla valutazione dei vini rosati provenienti da diversi paesi.

La prossima edizione del concorso internazionale dedicato ai vini rosati si sposterà dalla Calabria alla Francia, fissando la sede 2027 ad Anjou Saumur. Mentre a Cirò si conclude una sessione con 55 esperti provenienti da 30 nazioni che hanno assaggiato oltre 1.100 campioni, l’annuncio ufficiale è arrivato dal vertice dell’evento. Il passaggio di testimone tra il territorio cirotano e la Loira francese è stato formalizzato in un momento solenne, dove il ruolo della regione come culla vitivinicola è stato riconosciuto a livello globale. Questa transizione non segna la fine di un ciclo, ma apre una nuova fase di promozione internazionale per i produttori locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rosati: da Cirò alla Francia, 55 esperti e 1.100 campioni al Concours

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