Ronaldo cosa successe davvero nel ' 98? Misteri e resurrezione del Fenomeno

Nel 1998, Ronaldo, noto come il Fenomeno, si trovò al centro di un evento che ancora suscita curiosità. Dopo un'annata caratterizzata da successi e sfide, il calciatore affrontò un periodo di incertezza legato a problemi fisici e a un infortunio grave. Un video racconta la sua rinascita, offrendo uno sguardo sulla sua storia attraverso immagini e testimonianze raccolte in un racconto completo disponibile online.

Guarda il trailer del nostro racconto sulla redenzione di Ronaldo il Fenomeno ( video completo sul canale YouTube della Gazzetta ): dal 12 luglio 1998, giorno della finale del Mondiale persa contro la Francia a Parigi, al 30 giugno 2002 a Yokohama, in Giappone, dove R9 alza la coppa da protagonista stendendo la Germania con una doppietta. Un cammino segnato dalla sofferenza, dal dolore, dalla paura di morire e dagli infortuni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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