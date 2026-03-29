Oggi a Roma, nel Parco degli Acquedotti, si è svolta una manifestazione con un corteo di persone. Durante l’evento, sono state identificate e fermate 91 persone. La manifestazione si è svolta in ricordo di due anarchici, trovati morti lo scorso 19 marzo. Nessun dettaglio è stato comunicato sulle eventuali contestazioni o sui motivi delle fermate.

91 persone sono state fermate oggi durante la manifestazione a Roma presso il Parco degli Acquedotti per Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, anarchici trovati morti lo scorso 19 marzo L’iniziativa era già stata preannunciata dalla Procura di Roma e questa manifestazione è stata bloccata subito sul nascere, finoal fermo di ben 91 personeritenute tutte “pericolose e sospette”. Nelle prime ore di questa mattina una decina di anarchici si sono radunati presso il Parco degli Acquedotti di Roma per commemorare le due vittime del 19 marzo,Sara Ardizzone, 36 anni eAlessandro Mercogliano, 53 anni. L’iniziativa, in realtà, era stata già vietata dalla Questura di Roma, nonostante ciò, i gruppi hanno ignorato il provvedimento e si sono riuniti questa mattina al parco. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Roma, manifestazione anarchica: fermate 91 persone

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