Il marito della donna precipitata in un pozzo ha riferito di aver raggiunto i figli prima di rendersi conto che lei non era più presente. Durante l’intervento, ha detto di aver visto solo la luce della torcia nel buio. La donna è caduta da un'altezza di circa 16 metri. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Il racconto di Alessandro Rasia, compagno della donna caduta per 16 metri: “Vedevo solo la luce della torcia. Poteva andare molto peggio” “Ho raggiunto i miei figli e lei non c’era più, era sparita”. Questo il racconto drammatico di Alessandro Rasia, marito di Fabiana Ferrante, infermiera 40enne,precipitata ieri pomeriggio in un pozzoall’interno del Parco della Pace a Roma. La donna è ricoverata in codice rosso al San Camillo, dove è stata sottoposta agli accertamenti diagnostici, tra cui una Tac. L’uomo, intervistato da La Repubblica mentre attendeva notizie al pronto soccorso, ha ripercorso quei momenti di paura che hanno sconvolto la sua famiglia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Roma, il marito della donna precipitata nel pozzo: “Ho raggiunto i bimbi e lei non c’era più”

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