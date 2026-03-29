Roma fermato gruppo anarchico durante la commemorazione di Ardizzone e Mercogliano

Durante una cerimonia al Parco degli Acquedotti di Roma, le autorità hanno fermato un gruppo anarchico presente sul luogo. La commemorazione riguardava due anarchici, deceduti il 19 marzo scorso in seguito a un'esplosione mentre stavano preparando un ordigno. La polizia ha effettuato il fermo nel corso dell’evento, che si è svolto senza incidenti.

Presidio al Parco degli Acquedotti di Roma per commemorare gli anarchici Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, morti il 19 marzo scorso per l’esplosione di un ordigno che stavano assemblando. Presenti anche le forze dell’ordine che hanno fermato un gruppo in via Tito Labieno. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, fermato gruppo anarchico durante la commemorazione di Ardizzone e Mercogliano Articoli correlati Leggi anche: Roma, gli anarchici commemorano Ardizzone e Mercogliano Roma, fermato gruppo anarchico durante la commemorazione di Ardizzone e Mercogliano Una raccolta di contenuti su Roma fermato gruppo anarchico durante... Temi più discussi: Roma, esplode un casolare: morti due anarchici. Tra ipotesi azione su obiettivo vicino; Il fantasma dell’Asilo Occupato tradito dal ritorno a casa: così è caduto l’anarchico Sciacca; Arrestato a Catania il latitante anarchico Giuseppe Sciacca, le tappe della fuga tra Roma e Spagna; Catania: arrestato anarchico, deve scontare oltre 4 anni. Roma, fermato gruppo anarchico durante la commemorazione di Ardizzone e Mercogliano(LaPresse) Presidio al Parco degli Acquedotti di Roma per commemorare gli anarchici Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, morti il 19 marzo ... stream24.ilsole24ore.com Roma, blitz al Parco degli Acquedotti: fermati 91 anarchici per la manifestazione vietataROMA – Mattinata di tensione, ma senza scontri, nell'area del Parco degli Acquedotti. Un imponente dispositivo di sicurezza ha impedito lo svolgimento di una ... etrurianews.it Fermati 91 anarchici a Roma, bloccati all'ingresso del parco degli Acquedotti: volevano manifestare per i due militanti morti nell'esplosione - facebook.com facebook Morto David Riondino. Martedì i funerali a Roma #ANSA x.com