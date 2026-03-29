A Roma, decine di persone si sono radunate nei pressi della chiesa di San Policarpo per ricordare Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, due anarchici deceduti nel Parco degli Acquedotti. I due sono morti in seguito al crollo di un casale causato dall’esplosione di un ordigno che stavano costruendo. La commemorazione si è svolta senza incidenti noti.

Decine di persone si sono ritrovate a Roma, nei pressi della chiesa di San Policarpo, per commemorare Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, i due anarchici morti nel Parco degli Acquedotti, in seguito al crollo di un casale dovuto all’esplosione di un ordigno che stavano costruendo. Numerose le forze dell’ordine schierate sul posto per l’evento. “Sono morti in azione, lottando, combattendo per la libertà” – ha urlato uno dei presenti. “Stiamo portando dei fiori ai nostri compagni caduti per la libertà”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, anarchici alla Chiesa di San Policarpo per commemorare Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano

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