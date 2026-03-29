Un ex arbitro ha rivelato dettagli su un episodio avvenuto nel 2012 durante un derby, coinvolgendo il portiere di una squadra di calcio. Ha raccontato di aver commesso un errore in quella partita e di aver mantenuto un rapporto con il portiere nerazzurro, riferendo anche alcuni retroscena legati a quella gara. Le dichiarazioni sono state pubblicate in un articolo recente.

Inter News 24 Rizzoli, l’ex arbitro racconta l’errore del 2012 e il rapporto con il portiere nerazzurro: ecco tutte le sue parole. Durante un’intervista rilasciata al podcast Campus Talk, Nicola Rizzoli è tornato a parlare di uno dei momenti più iconici della sua carriera, legato a una stracittadina milanese di quattordici anni fa. L’episodio riguarda un calcio di rigore assegnato contro l’Inter, in un’azione che coinvolse il portiere brasiliano e l’allora trequartista rossonero Boateng. « Una volta ci fu un episodio con Julio Cesar, gli fischiai un rigore contro in un derby in cui mi sembrò che Boateng spostasse la palla con l’esterno e lui arrivò tardi e travolgendolo », ha ricordato l’ex fischietto internazionale. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Rizzoli e il “granchio” preso nel derby: l’ex arbitro svela il retroscena su Julio Cesar in un derby del 2012

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