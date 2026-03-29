Rivoluzione negli atenei Con la Magna Charta unì 400 rettori dal mondo

Durante le celebrazioni per i 900 anni dalla fondazione dell’università, si è tenuto un incontro con la partecipazione di circa 400 rettori provenienti da tutto il mondo. La cerimonia ha segnato un momento di confronto tra le diverse istituzioni accademiche, con interventi ufficiali e scambi di opinioni sul ruolo delle università nel panorama internazionale. La Magna Charta Universitatis si è presentata come documento di riferimento in questa occasione.

Le celebrazioni dei novecento anni della fondazione dell’Alma Mater, avvenuta nel 1088, aperte dal rettore Fabio Roversi-Monaco, non solo riaffermarono il ruolo di università più antica del mondo occidentale, ma fu anche l’occasione per siglare uno degli accordi più importanti tra gli atenei del mondo, accordo fortemente voluto dal rettore Roversi-Monaco: la Magna Charta Universitatum. Il 18 settembre 1988, 384 rettori provenienti da Università di tutto il mondo si riuniscono a Bologna per firmare con un rito solenne la Magna Charta Universitatum Europaeum, un atto che sancisce l’autonomia e la libertà dell’istituzione universitaria e sostiene i valori che ne rappresentano lo spirito più autentico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rivoluzione negli atenei. Con la Magna Charta unì 400 rettori dal mondo Articoli correlati Grecia, rivoluzione negli atenei: via 300mila studenti fuori corso dalle università per risalire le classifiche internazionaliIl Ministero dell’Istruzione greco ha rimosso dagli elenchi oltre 300mila studenti inattivi iscritti prima del 2017 per migliorare l’organizzazione... Leggi anche: Letizia Moratti: “Abbiamo il candidato sindaco di Forza Italia”. Rettori ed ex rettori si sfilano