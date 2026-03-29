Risultati Spurs vs Bucks 76ers vs Hornets Pistons vs Timberwolves classifica completa e foto playoff

I risultati delle partite tra Spurs e Bucks, 76ers e Hornets, e Pistons e Timberwolves sono stati ufficializzati. La classifica aggiornata e alcune foto delle partite playoff sono state pubblicate. La sessione di aggiornamento si concentra sui punteggi finali e le posizioni attuali delle squadre nel campionato.

2026-03-29 13:22:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Victor Wembanyama ha previsto che Stephon Castle brillerà “sempre di più” dopo che il Rookie of the Year NBA in carica ha aiutato i San Antonio Spurs a estendere la loro serie di vittorie consecutive a otto partite con una vittoria per 127-95 sui Milwaukee Bucks. Guard Castle, 21 anni, ha contribuito con 22 punti, 10 rimbalzi e 10 assist insieme a 23 punti e 15 rimbalzi di Wembanyama al Fiserv Forum. “Era già bravo, ma lo abbiamo messo più volte su alcuni dei migliori ragazzi e ha risposto ogni volta”, ha detto Wembanyama. “Non sono sorpreso da Steph e so che succederà sempre di più. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Sarebbe passata come meno improbabile la notizia del diesel a 1 euro al litro da domani. Oppure che Jokic avesse annunciato l’addio al basket per la ginnastica ritmica. O che Wembanyama avesse lasciato gli Spurs per riportare Brindisi in Serie A. Eppure la - facebook.com facebook