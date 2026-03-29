Sabato sera, in via Garibaldi a Parma, si è verificata un'ulteriore rissa tra un gruppo di giovani, che si è svolta davanti a residenti e passanti. Pallini, uno dei coinvolti, ha commentato che episodi di questo tipo sono diventati una presenza abituale, quasi parte della movida locale. La scena si è svolta nel centro della città, attirando l’attenzione di chi passava.

Il consigliere comunale denuncia episodi sempre più frequenti nel cuore della città: "Si può prevedere quando accadrà. I cittadini si stanno abituando" Nuovo episodio di violenza nel cuore della città. Sabato sera, in strada Garibaldi a Parma, un gruppo di ragazzi è stato protagonista dell’ennesima rissa sotto gli occhi di residenti e passanti. Un fatto che riaccende il dibattito sulla sicurezza in centro. A intervenire è Fabrizio Pallini, consigliere comunale della lista Vignali, che parla di una situazione ormai fuori controllo: «Non si tratta più di episodi isolati, ma di una vera e propria routine. Possiamo quasi prevedere giorno, ora e luogo». 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Rissa in via Garibaldi, Pallini attacca: "Ormai è routine, sembra parte della movida"

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