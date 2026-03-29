Ripascimenti nuovo attacco | La Regione blocca tutto

La Regione ha deciso di sospendere il progetto comunale sui ripascimenti, impedendo la prosecuzione dei lavori. La decisione ha ripercussioni sulla pianificazione della stagione balneare a Pesaro prevista per il 2026. La sospensione riguarda l’intera iniziativa e coinvolge direttamente le attività legate alla gestione delle spiagge e alla sicurezza delle strutture costiere. Nessun ulteriore dettaglio è stato fornito sulle motivazioni ufficiali della decisione.

La Regione ha bloccato il progetto del Comune sui ripascimenti. Così si mette a rischio la stagione balneare pesarese 2026. A dirlo sono i rappresentanti delle liste civiche del Comune di Pesaro (La Marcia in Più, Una Città in Comune, Forza Pesaro, Il Faro) che intervengono dopo l’appello dei giorni scorsi lanciato dall’assessore Riccardo Pozzi: "La Regione – dicono gli esponenti delle liste – ha fermato il progetto comunale (del valore di quasi un milione di euro) senza fornire adeguate motivazioni tecniche e senza stanziare risorse per l’anno in corso. I 227mila euro di cui si parla sono fondi legati al decreto 2025, utilizzabili solo nel 2027 e non ancora formalmente assegnati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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