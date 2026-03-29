Rifiuti nelle scuole e il sistema di tracciabilità RENTRI 9 guide per approfondire

Dal 3 al 18 marzo sarà disponibile uno speciale dedicato al RENTRI, il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, e alle sue applicazioni nelle scuole. La serie di articoli comprende nove guide che approfondiscono il funzionamento del sistema e le modalità di gestione dei rifiuti all’interno delle istituzioni scolastiche. L’iniziativa mira a fornire informazioni dettagliate sul processo di tracciabilità e sulla sua implementazione.

Dal 3 al 18 marzo pubblicheremo uno speciale dedicato al RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) e ai suoi riflessi operativi nelle istituzioni scolastiche. Una serie di approfondimenti pensata per dirigenti scolastici e DSGA, con taglio giuridico-organizzativo e attenzione concreta ai profili di responsabilità. Analizzeremo obblighi, procedure e criticità applicative, distinguendo tra. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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