Rifiuti in fiamme nei pressi dell' aeroporto intervengono i vigili del fuoco

Nel pomeriggio di ieri, sabato 28 marzo 2026, intorno alle 15, un incendio si è sviluppato in un’area rurale vicino all’aeroporto civile di Campoformido. I Vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme che coinvolgevano rifiuti in combustione. Nessuna altra persona è risultata coinvolta e l’incendio è stato domato nel giro di poco tempo.

Il rogo si è verificato in un’area rurale nelle vicinanze dell’aeroporto civile di Campoformido nella giornata di ieri, sabato 28 marzo 2026 Intervento dei Vigili del fuoco nel pomeriggio di ieri, sabato 28 marzo 2026,, attorno alle ore 15.00, per un incendio sviluppatosi in un’area rurale nelle vicinanze dell’aeroporto civile di Campoformido. L’allarme è scattato dopo diverse segnalazioni arrivate alla sala operativa del comando di Udine, che indicavano la presenza di colonne di fumo e fiamme visibili a distanza. Sul posto sono state inviate una squadra del distaccamento di Codroipo, due autobotti e il funzionario di guardia. Una volta... 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Rifiuti in fiamme nei pressi dell'aeroporto, intervengono i vigili del fuoco Articoli correlati Paura nei pressi dell'Asl: auto in fiamme, vigili del fuoco sul postoPaura questa sera ad Afragola dove un veicolo è andato a fuoco per cause da accertare. Leggi anche: Furgone in fiamme nei pressi del casello autostradale, arrivano i Vigili del fuoco Una raccolta di contenuti su Rifiuti in fiamme nei pressi... Temi più discussi: Cassonetti dei rifiuti in fiamme nel cuore della notte, paura tra i residenti per i forti botti. Ventuno interventi dei vigili del fuoco...; Incendio all'alba nell'area industriale di Lainate: fumo e fiamme in via Lecco; Vandali in azione in via Vernieri: rifiuti in fiamme nelle notte, l'intervento; Incendio nel centro di raccolta Amiu in corso Perrone: in fiamme imballaggi e apparecchi elettrici. Rifiuti dati alle fiamme, pioggia di denunceSAN CASCIANO IN VAL DI PESA: Cinque persone sono state denunciate dai carabinieri, che in breve tempo hanno scoperto tre episodi nello stesso comune ... toscanamedianews.it Fiamme vicino all’Aeroporto di Campoformido, alta colonna di fumo nero | FOTOIncendio di rifiuti a Pasian di Prato vicino all’aeroporto Campoformido: Vigili del fuoco evitano la propagazione alle campagne. nordest24.it Al Parco di Villa Mylius raccolti rifiuti insieme ai detenuti: reinserimento e ambiente - facebook.com facebook A Pordenone volontari raccolgono rifiuti e oggetti insoliti: bici, portafoglio e quasi 30 kg tra plastica e secco. #Friuli #Pordenone #Cronaca x.com