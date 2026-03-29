rifiuti e degrado in via pardi

Un residente ha segnalato una situazione di degrado e accumulo di rifiuti in via Pardi, descrivendo l'area come indecorosa e potenzialmente pericolosa per la salute, poiché si ritiene che l'accumulo possa attirare topi. La segnalazione evidenzia preoccupazioni riguardo alle condizioni di abbandono e ai rischi sanitari connessi alla presenza di rifiuti non gestiti.

Vorrei segnalare questa situazione indecorosa e anche potenzialmente portatrice di malattie in quanto sicuramente attira topi. In via Pasquale Pardi c'è un 'gabbione' contenente cassonetti già di per sé maleodorante, specialmente in estate.Spero possano essere attivati maggiori controlli, quanto. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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