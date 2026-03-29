L’edicola di Tavullia, situata in via Roma nel centro del paese, ha celebrato il suo settantesimo anniversario. In occasione di questo traguardo, le autorità hanno conferito alla attività il riconoscimento di bottega storica. La celebrazione ha sottolineato la lunga presenza e il ruolo di riferimento dell’edicola nel territorio locale.

Ha compiuto 70 anni l’ edicola di Tavullia. Un compleanno speciale, che ha portato l’attività di via Roma, nel centro del paese, ad ottenere il riconoscimento di bottega storica. L’altro giorno il consiglio comunale ha ricevuto le titolari Berta e Agnese Gambini per porgere all’esercizio commerciale l’omaggio della comunità. L’edicola è un punto di riferimento per il paese, uno spazio dove si sono intrecciati ricordi, incontri e storie, fin dalla sua apertura negli anni Cinquanta. A dare vita all’attività fu Serafino, il padre delle due attuali titolari, conosciuto da tutti come ‘Fino’. Tanti i lavori che ha fatto prima di diventare edicolante: è stato calzolaio e barbiere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Riconoscimento all’edicola di Berta e Agnese

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