Retegui Juve ci prova quella big di Serie A! Già incontrato l’entourage dell’attaccante per valutare un ritorno in Italia | i dettagli

Si parla di un possibile ritorno in Italia di un attaccante di rilievo, con discussioni già avviate tra il suo entourage e un club di Serie A. Secondo alcune fonti, ci sarebbe stato un incontro per valutare questa possibilità, mentre l’interesse da parte di diverse squadre si sta facendo più concreto in vista della prossima sessione di mercato. Nessuna ufficialità è ancora stata comunicata.

Retegui Juve, le indiscrezioni svelano il forte interesse per il ritorno dell’attaccante in Italia scatenando un duello per la prossima estate. Il mercato estivo si infiamma improvvisamente con un duello all’orizzonte tra le maggiori potenze del torneo. Secondo le informazioni di Tuttosport, Mateo Retegui è in cima alla lista del Milan, ma la Juventus è pronta alla battaglia. I rossoneri hanno rotto gli indugi per il centravanti, organizzando un incontro esplorativo tra Igli Tare e l’entourage. Tuttavia, anche la dirigenza bianconera segue il profilo con identica attenzione, valutando un eventuale assalto. QUI: CALCIOMERCATO JUVE, TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE L’operazione per strappare il giocatore all’ Al-Qadsiah si preannuncia decisamente in salita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Retegui Juve, ci prova quella big di Serie A! Già incontrato l’entourage dell’attaccante per valutare un ritorno in Italia: i dettagli Articoli correlati Retegui verso il ritorno in Serie A, una big italiana ci pensaMateo Retegui è un obiettivo di mercato di una squadra italiana in vista della prossima stagione. Calciomercato Serie A: Retegui torna subito in Italia? L’attaccante può trasferirsi in questa big in estate. Svelato questo scenario!Calciomercato Serie A: Retegui torna subito in Italia? L’attaccante può trasferirsi in questa big in estate. JUVE AVANTI TUTTA (DA ZERO) SULLA PUNTA PER SPALLETTI MEZZOGIORNO MERCATO Tutti gli aggiornamenti su Retegui Juve Temi più discussi: Retegui richiama la Serie A: il papà ha parlato con Ottolini. Ma sulla lista della Juve ci sono pure altri 3 nomi; SportMediaset: Retegui il sogno Milan Video; SportMediaset: Juve, Locatelli e Boga ex Video; SportMediaset: Le italiane e l'Europa Video. Juventus, Retegui si candida per Spalletti: contatti con OttoliniAttualmente in forza all'Al-Qadisiya con un contratto da oltre 20 milioni di euro a stagione, l'attaccante italo-argentino vorrebbe tornare a giocare in Serie A. Il padre del giocatore - già in ... fantacalcio.it Retegui-Juventus, contatto diretto: sgambetto al Milan!Retegui alla Juventus in vista della prossima estate: attenzione all'accelerata imminente da parte della società bianconera. fantamaster.it Meno male che Tonali ha segnato un minuto dopo. Perché quella sgroppata di Retegui da solo verso il portiere è stata una delle cose più goffe e bolse che io ricordi dai tempi di Bendtner alla Juve x.com ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Gattuso punta su Kean e Retegui contro l'Irlanda del Nord - Chiesa, giallo sulle condizioni e l’addio al ritiro azzurro -L'inter punta Manu Koné, la Juve accelera per Vlahovic - Sci alpino, per Shiffrin sesta coppa gener - facebook.com facebook