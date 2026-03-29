Retegui Juve ci prova quella big di Serie A! Già incontrato l’entourage dell’attaccante per valutare un ritorno in Italia | i dettagli

Da juventusnews24.com 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si parla di un possibile ritorno in Italia di un attaccante di rilievo, con discussioni già avviate tra il suo entourage e un club di Serie A. Secondo alcune fonti, ci sarebbe stato un incontro per valutare questa possibilità, mentre l’interesse da parte di diverse squadre si sta facendo più concreto in vista della prossima sessione di mercato. Nessuna ufficialità è ancora stata comunicata.

Retegui Juve, le indiscrezioni svelano il forte interesse per il ritorno dell’attaccante in Italia scatenando un duello per la prossima estate. Il mercato estivo si infiamma improvvisamente con un  duello all’orizzonte  tra le maggiori potenze del torneo. Secondo le informazioni di  Tuttosport,  Mateo Retegui  è in cima alla lista del Milan, ma la  Juventus  è pronta alla battaglia. I rossoneri hanno rotto gli indugi per il centravanti, organizzando un incontro esplorativo tra Igli Tare e l’entourage. Tuttavia, anche la dirigenza  bianconera segue il profilo con identica attenzione, valutando un eventuale assalto. QUI: CALCIOMERCATO JUVE, TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE L’operazione per strappare il giocatore all’ Al-Qadsiah si preannuncia decisamente in salita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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