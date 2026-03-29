Rete sulla voragine installata dai residenti

I residenti hanno installato una rete sopra la voragine, che si è ampliata nel tempo, soprattutto dopo l’alluvione di circa un anno e mezzo fa. La voragine, cresciuta progressivamente, rappresenta ora un rischio concreto per le persone che vivono o passano in quella zona. La situazione ha portato alla decisione di coprire il sito con una rete per limitare i pericoli.

"Col passare del tempo, in particolare dopo l’alluvione di un anno e mezzo fa, la voragine si è progressivamente ingrandita fino a rappresentare oggi un pericolo sempre più concreto per chi abita o transita in quell’area". Così Giovanni Rocchetta, capogruppo di Zola Futura, torna a richiamare l’attenzione sul grande buco in via Gessi, vicino al ciglio della strada. "Come se non bastasse – riferisce il consigliere – alcuni residenti esasperati hanno segnalato di aver provveduto di tasca propria alla sostituzione della rete di protezione, ormai crollata all’interno del buco stesso, per rendere così più sicura l’area interessata". Il... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Rete sulla voragine installata dai residenti" Articoli correlati Skatepark sotto il Ponte Adriatico, stop ai piccioni: installata la rete anti-volatiliAvviati i lavori per migliorare la fruibilità dell’area dedicata agli sport rotellistici. Nebraska: auto inghiottite da voragine, panico tra i residentiNel cuore del Nebraska, un incrocio residenziale è diventato improvvisamente un epicentro di caos.