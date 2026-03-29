A Genzano di Lucania si registrano riduzioni significative nelle ore di assistenza nelle residenze psichiatriche, passando da 152 a 62 ore. Questa diminuzione solleva preoccupazioni sulla qualità dell’assistenza offerta agli ospiti e sulla sostenibilità delle strutture. La situazione coinvolge direttamente le strutture della regione, creando un quadro di incertezza sul loro funzionamento.

Genzano di Lucania si trova al centro di una tempesta che minaccia il futuro delle residenze psichiatriche della regione. Viviana Cervellino, sindaco del piccolo comune lucano, ha lanciato un allarme rosso contro la nuova gara regionale affidata a una RTI, il cui avvio contrattuale è fissato per l’1° aprile 2026. La lettera aperta indirizzata all’assessore Latronico e al presidente Pittella rivela un drastico taglio delle ore di assistenza: da 152 a 62 ore settimanali per le strutture da 10 posti letto. La situazione è critica perché tre operatori perderanno il lavoro mentre altri quattro vedranno ridotte drasticamente le proprie mansioni, con ripercussioni dirette sulla qualità della vita degli ospiti fragili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Residenze psichiatriche: da 152 a 62 ore, il crollo che minaccia gli ospiti

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