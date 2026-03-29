A Napoli, un giocatore potrebbe essere escluso dalla rosa della squadra in seguito a una controversia con la società. La questura ha confermato che non sono previste deroghe o trattamenti speciali per il calciatore, che rischia di essere escluso dal gruppo. La decisione potrebbe portare alla sua assenza nelle prossime partite ufficiali.

"> NAPOLI – Nessuna eccezione, nessuna deroga. La regola nello spogliatoio del Napoli è una sola: tutti uguali. Come racconta la Repubblica Napoli, Antonio Conte ha ribadito fin dal primo giorno la sua filosofia, applicandola ora anche al caso Lukaku. Secondo quanto riportato da la Repubblica Napoli, l’attaccante belga dovrà rientrare a Castel Volturno entro martedì per allenarsi con il gruppo. In caso contrario, oltre alla multa già prevista per l’assenza ingiustificata, scatterà un provvedimento ben più severo: l’esclusione dalla rosa a tempo indeterminato. Come evidenzia la Repubblica Napoli, la posizione del club è condivisa da tutta la dirigenza, da De Laurentiis al direttore sportivo Manna, passando per Conte. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Repubblica: “Nessuna deroga per Lukaku. Rischia di finire fuori rosa”

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