Martedì sera a Praga si disputa la partita di ritorno tra Repubblica Ceca e Danimarca, valida per le qualificazioni ai Mondiali in Europa. La sfida, prevista alle ore 20:45, rappresenta il momento decisivo per determinare quale delle due nazionali si qualificherà direttamente alla fase finale. La gara è aperta a ogni risultato e attirerà l’attenzione di appassionati e analisti sportivi.

Finale playoff tra Repubblica Ceca e Danimarca si gioca martedì sera a Praga e si preannuncia aperta a qualsiasi esito. I cechi si giocano l’approdo ai Mondiali davanti al proprio pubblico, proprio come in semifinale dove hanno battuto l’Irlanda ai calci di rigore. La selezione è guidata dal ct Miroslav Koubek, che nel proprio girone. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Rep. Ceca-Danimarca (Qualificazioni Mondiali Europa, 31-03-2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

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