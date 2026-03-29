Reggiana la situazione infermeria Rozzio operato via il gesso a Bozzolan

La Reggiana ha comunicato che Paolo Rozzio è stato sottoposto a un intervento chirurgico e ha concluso la stagione. Andrea Bozzolan ha tolto il gesso e si sta allenando per essere disponibile nelle ultime partite di campionato e, eventualmente, nei playout. La situazione nei reparti medici della squadra resta in aggiornamento.

Paolo Rozzio ha ufficialmente finito la stagione, mentre Andrea Bozzolan farà di tutto per rendersi utile (almeno) per le ultime giornate di campionato e per gli eventuali playout. Il capitano granata - uscito per infortunio all’intervallo della gara con il Südtirol del 3 marzo - si è infatti sottoposto all’intervento chirurgico per sistemare la lesione al tendine d’Achille della gamba destra. Il difensore – che nelle ultime uscite pubbliche si era detto indeciso tra l’operazione o la terapia conservativa – ha infatti optato per la prima soluzione. Questo azzera anche le (remote) possibilità di vederlo in campo per un eventuale ‘spareggio’.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Reggiana, la situazione infermeria. Rozzio operato, via il gesso a Bozzolan Articoli correlati Rozzio: il capitano che salva la ReggianaLo studio di Telereggio ospita Paolo Rozzio, capitano dell’AC Reggiana 1919, in un confronto diretto con locale. Appiano Gentile Inter: le scelte di Chivu in vista dell’Udinese e la situazione dell’infermeria nerazzurraBarella tra i partenti, l’Inter lo considera cedibile? Arriva la notizia sul futuro del centrocampista Mercato Inter, Moretto avverte sul futuro del... Una selezione di notizie su Reggiana la situazione infermeria... Discussioni sull' argomento Reggiana, la situazione infermeria. Rozzio operato, via il gesso a Bozzolan; Le probabili formazioni di Virtus Entella-Reggiana; Reggiana-Entella, quante assenze. Una sfida tra squadre falcidiate; Rimini a Roseto in piena emergenza: Ma niente alibi, vogliamo vincere. Pallacanestro Reggiana - facebook.com facebook