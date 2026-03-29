Durante un evento a Messina, il ministro delle Infrastrutture ha commentato alcune dichiarazioni fatte nei tribunali, facendo riferimento a persone che avrebbero cantato “Bella ciao” e affermato che i mafiosi voteranno Sì al referendum. Ha aggiunto di preferire non commentare ulteriormente per rispetto. Un giornalista ha poi chiesto se la manifestazione fosse una reazione alla sconfitta al referendum, ma non sono state fornite altre precisazioni.

Dal palco di Messina, dove si è tenuta la manifestazione “L’Ora del Ponte”, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini parla anche di referendum: “Un giornalista mi chiedeva: ‘Quindi la manifestazione di oggi è una risposta alla sconfitta del referendum?’. No, non c’azzecca niente, non c’entra nulla. Io rispetto sempre il voto dei cittadini. Quando i cittadini votano hanno sempre ragione. Hanno votato a maggioranza per non cambiare la giustizia, ne prendo atto e rispetto chi ha votato No. Ringrazio chi ha votato Sì. E sono 13 milioni che ci danno l’impegno di riprovare a cambiare una giustizia che evidentemente non funziona. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, Salvini: “C’è chi ha cantato Bella ciao nei tribunali e diceva ‘i mafiosi voteranno Sì’. Taccio per educazione”

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