Record di giovani al referendum sulla giustizia il politologo Maggini | Non è un endorsement ai partiti

Durante il referendum sulla giustizia, si è registrato un numero record di giovani tra i venti e i trent’anni che si sono recati alle urne. La partecipazione di ragazze e ragazzi, spesso sottostimata nei sondaggi e poco considerata dalla politica, si è verificata nelle giornate del 22 e 23 marzo. Nessuno, fino a quel momento, aveva previsto una presenza così consistente di questa fascia di elettori.

Nessuno li stava contando davvero. Giovani tra i venti e i trent’anni, ragazze e ragazzi, sotto rappresentati nei sondaggi e quasi certamente anche dalla politica, si sono presentati in massa ai seggi il 22 e 23 marzo. Hanno dato un contributo decisivo alla vittoria del No al referendum sulla riforma della giustizia, con un’affluenza che Youtrend per Sky ha stimato al 67% tra gli under 35. Un risultato che ha spiazzato e che adesso obbliga a fare i conti con una generazione che i partiti non sempre riescono a intercettare. Eppure, da mesi riempiono le piazze per la Palestina e da anni si mobilitano per i temi ambientali e non solo. La... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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