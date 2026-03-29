Re Carlo III, sovrano del Regno Unito, non percepisce uno stipendio mensile come un lavoratore normale. Tuttavia, il suo patrimonio personale è in crescita, anche se non riceve un reddito fisso. Le fonti di entrata per il monarca derivano principalmente da investimenti e proprietà di famiglia, che contribuiscono all’aumento del suo patrimonio senza che ciò comporti un compenso diretto.

Essere il Sovrano del Regno Unito è, senza dubbio, uno dei lavori più complessi al mondo. Eppure, a differenza di un comune cittadino, Re Carlo III non riceve una busta paga mensile. Nonostante l’assenza di uno stipendio tradizionale, il suo patrimonio personale continua a crescere vertiginosamente, tanto da posizionarlo stabilmente tra le figure più ricche della Gran Bretagna. Secondo la prestigiosa classifica del Sunday Times per il 2025, la fortuna del Re è stimata in circa 860 milioni di dollari. Ma come è possibile accumulare una tale ricchezza senza una retribuzione fissa? La risposta è da ricercare in una complessa ma efficiente architettura finanziaria che affonda le radici nella storia secolare della Corona. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Re Carlo senza stipendio ma il suo patrimonio aumenta: da dove arrivano gli introiti

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