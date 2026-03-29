Razzia di tombini | strade trasformate in trappole e danni per 50.000 euro

Le strade di una località sono diventate un percorso a ostacoli a causa del furto di circa cinquanta tombini. Le griglie di protezione sono state asportate in breve tempo, causando danni stimati in circa 50.000 euro. La situazione ha provocato disagi e rischi per la circolazione, con le vie interessate che ora presentano pericoli di caduta e incidenti.

Le vie canicattinesi si sono trasformate in un percorso a ostacoli dopo il furto di circa cinquanta griglie di protezione avvenuto in breve tempo. I ladri hanno colpito sistematicamente via Cardarelli, via Cipro, via Gioberti e via Spine, spingendosi fino alla zona artigianale. Agendo con ogni probabilità in gruppo e durante le ore notturne, i malviventi hanno utilizzato picconi e piedi di porco per divellere le pesanti strutture, lasciando dietro di sé pericolosi varchi nel manto stradale. La scoperta del furto ha fatto scattare l'allarme per la sicurezza di passanti, centauri e animali, costringendo le squadre del Comune a intervenire d'urgenza per posizionare segnalazioni e coperture provvisorie. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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