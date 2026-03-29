Nella notte tra il 28 e il 29 marzo, una ragazza di 20 anni di Piacenza è stata ricoverata in ospedale dopo aver partecipato a un rave party improvvisato sotto il ponte di Po. La giovane è arrivata in condizioni di overdose. L'evento si è svolto senza autorizzazione in una zona pubblica della città.

Dai primi accertamenti - sul posto carabinieri e 118 - sembra che la giovane abbia assunto un mix di farmaci e superalcolici Una 20enne piacentina è finita all'ospedale nella notte tra il 28 e il 29 marzo dopo aver partecipato a un rave party improvvisato sotto il ponte di Po in città nella notte tra il 28 e il 29 marzo. Dai primi accertamenti - sul posto carabinieri e 118 - sembra che la giovane abbia assunto un mix di farmaci e superalcolici. All’arrivo dei sanitari, la ragazza era in stato di incoscienza ed è quindi stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso: le sue condizioni non sarebbero fortunatamente gravi. L’evento si è verificato alla presenza di una trentina di giovani, tutti poco più che maggiorenni, che con tutta probabilità si erano appartati sotto il ponte per trascorrere la serata. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Rave party improvvisato sotto il ponte di Po, 20enne in overdose all'ospedale

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