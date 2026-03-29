Nelle ultime ore sono stati segnalati diversi interventi di emergenza che coinvolgono persone in condizioni di alterazione da alcol, tra cui un minorenne di 17 anni. Sono stati effettuati soccorsi per incidenti stradali e episodi di aggressione, mentre altre chiamate hanno riguardato interventi di assistenza a soggetti in stato di ebbrezza. La situazione ha richiesto numerosi interventi da parte delle forze dell'ordine e dei servizi sanitari.

Soccorsi a persone che avevano alzato troppo il gomito, interventi per incidenti stradali e per aggressioni. Una serata e una nottata particolarmente impegnativa quella che a Monza e in Brianza ha coinvolto forze dell’ordine e soccorritori del 118. Poco prima delle 22 di sabato 28 marzo a Monza, in via Rota, un ragazzo di 22 anni è stato coinvolto in un’aggressione. Sono stati allertati subito i soccorsi. Sul posto l’ambulanza in codice giallo. Allertati anche carabinieri e poliziotti. Il giovane è stato trasferito in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza.Poco prima della mezzanotte ancora un’aggressione a Brugherio in via Increa. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

© Monzatoday.it - Raffica di incidenti, aggressioni e soccorsi a ubriachi: in ospedale anche un 17enne

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