Racconto di una notte | trama completa episodi numero puntate quando inizia e finisce

Arriva su Canale 5 Racconto di una notte (Bir Gece Masal?). Ma quando va in onda? Qual è il numero delle puntate? Innanzitutto, si tratta di una serie TV turca, che è stata trasmessa in Turchia su ATV dal 2024 al 2025. Composta da una sola stagione, racconta la storia d’amore di Mahir Yilmaz e Canfeza Kilimci. Come accade solitamente nelle dizi turche, tra loro nasce subito un legame importante, ma ci sono tanti ostacoli per loro da affrontare, tra colpi di scena e momenti sia romantici che di forte tensione. Racconto di una notte: quando inizia e finisce, numero puntate in Italia. ATVCanale 5 In tutto in Turchia sono andate in onda 35 puntate, da settembre 2024 a giugno 2025. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

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