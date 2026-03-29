Rabanser campione del mondo juniores di slalom parallelo | trionfo a Folgaria per il 18enne della Val Gardena

Un diciottenne della Val Gardena ha vinto il titolo mondiale juniores di slalom parallelo a Folgaria, battendo in finale un atleta statunitense. La partecipazione ai Mondiali si è conclusa con un oro e un bronzo per il rappresentante del Centro Sportivo Carabinieri. La competizione ha coinvolto diversi atleti provenienti da vari paesi, con la gara che si è svolta sulle piste della località trentina.

Il portacolore del Centro Sportivo Carabinieri batte in finale lo statunitense Overstake e chiude i Mondiali di Folgaria con un oro e un bronzo. Quarta Mammone nella gara femminile Tommy Rabanser è campione del mondo. Il diciottenne di Santa Cristina in Val Gardena, portacolore del Centro Sportivo Carabinieri, ha conquistato il titolo iridato juniores nello slalom parallelo disputato sulla pista Salizzona di Fondo Grande a Folgaria, in Trentino, nell’ultima giornata dei Campionati del Mondo Juniores di parallelo. Una vittoria che corona un weekend straordinario per il giovane altoatesino, già protagonista nelle gare precedenti. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Snowboard, Mondiali Juniores di Folgaria: Rabanser bronzo nel gigante parallelo, prima medaglia italiana della rassegnaIl 18enne gardenese dei Carabinieri batte il ceco Minarik nella finale per il terzo posto. "Due mesetti in Val Gardena se pareggerà il Cesena": vent'anni senza l'inventore della schedinaVent’anni fa se ne andava Massimo Della Pergola, l’uomo che regalò agli italiani l'illusione che la vita si declinasse con l’1-X-2. Contenuti e approfondimenti su Val Gardena Discussioni sull' argomento Tommy Rabanser è bronzo nel gigante junior di Folgaria; Cambia il programma ai Mondiali Snowboard. Si inizia con il team event. RABANSER CAMPIONE DEL MONDO JUNIOR! TOMMY E’ ORO NEL PSL A FOLGARIA, MAMMONE E’ 47aTommy Rabanser è campione del mondo dello slalom parallelo. Il diciottenne della Val Gardena ha trionfato nella finale iridata disegnata sulla pista Salizzona di Fondo Grande, nell’atto finale dei ... fisi.org L'azzurro Tommy Rabanser bronzo iridato a FolgariaFoto Teresa Frisinghelli - Tommy Rabanser. Tommy Rabanser regala la prima medaglia all’Italia ai Campionati del Mondo Junior di snowboard in corso sulle nevi trentine dell’Alpe Cimbra, alla presenza d ... ladigetto.it Arroccata sopra la Val Gardena, questa piccola chiesetta di montagna è uno dei punti di vista più panoramici delle Dolomiti, circondata da prati rotolanti e vette alpine mozzafiato. Un luogo dove silenzio, natura e storia si uniscono Viaggia con noi tra le me - facebook.com facebook