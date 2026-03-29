Nella notte tra venerdì e sabato, Nico Paz ha segnato il suo primo gol con la nazionale argentina. La partita si è svolta a Como, segnando un momento storico per il giocatore. A giugno, Paz si trasferirà al Real Madrid, come annunciato nelle settimane precedenti. La rete segnata rappresenta il primo risultato ufficiale in carriera con la selezione albiceleste.

Nico Paz ha realizzato il primo gol in carriera con la maglia dell’Argentina, nella notte tra venerdì e sabato. Il talento del Como ha messo a segno la seconda rete che ha consentito ai sudamericani di battere la Mauritania 2-1 in amichevole: classica punizione di sinistro dalla distanza, al 32’, angolata a scendere. Paz è partito titolare con la maglia numero 18, per poi lasciare spazio a Messi nella ripresa. L’altro giocatore lariano, Maximo Perrone, non è entrato in campo. Ha giocato invece tutto il secondo tempo l’altro giovane del Real Madrid, Franco Mastantuono, che potrebbe approdare sul Lario quando Paz tornerà a vestire la maglia dei blancos. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Qui COMO. Prima gioia per Paz con l’Argentina. A giugno sarà Real

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