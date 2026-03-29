Quest’jì la Palme…

Quèst’ jì la Palme e faciüme la péce,nen jì tjimbe di stéje ‘nguèrre.So’ li Tórche e fanne la péce,quèst’ jì la Palme e damme ‘nu béce. Questa è la Palma e facciamo la pacenon è tempo di stare in guerra sono i Turchi e fanno la pace, questa è la Palma e dammi un bacio. Una formula che i bimbi recitavano, nello scambiarsi in segno di pace con i parenti e con gli amichetti, il ramoscello benedetto di ulivo nella Domenica antecedente la Pasqua Cristiana. Nei Paesi caldi, i Cristiani usano i rami della palma da datteri, da cui il nome della ricorrenza, come fecero gli abitanti di Gerusalemme, innalzando i ramoscelli al grido di “Osanna!”... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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