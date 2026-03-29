Quel ruolo ’di ripiego’ Lo scivolone in tv

Da ilgiorno.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una puntata di “La ruota della fortuna” trasmessa sulle reti Mediaset, Gerry Scotti ha rivolto alla concorrente Alessia la domanda “Docente di cosa?” dopo aver fallito un tentativo. L’episodio ha suscitato attenzione sui social e tra gli spettatori, che hanno commentato l’interazione tra conduttore e concorrente. La scena si è verificata nel corso del quiz televisivo, senza ulteriori sviluppi.

"Docente di cosa?" chiede Gerry Scotti ad Alessia, concorrente della trasmissione televisiva “La ruota della fortuna“, in onda sulle reti Mediaset. "Io insegno italiano, storia e geografia – risponde lei –. Però quest’anno sono sul sostegno alle scuole medie". "Eh bè – replica il navigato conduttore con consumata sicurezza –, lo so che chi vuole fare il vostro lavoro deve accettare quello che passa il convento". Sì, proprio così: "Quello che passa il convento". Per Gerry Scotti un insegnante di sostegno, stando alle sue parole, non è un insegnante come gli altri. La professionalità richiesta per fare l’insegnante di sostegno non è pari a quella richiesta per insegnare italiano, storia o geografia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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