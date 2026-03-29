Quel ruolo ’di ripiego’ Lo scivolone in tv

Durante una puntata di “La ruota della fortuna” trasmessa sulle reti Mediaset, Gerry Scotti ha rivolto alla concorrente Alessia la domanda “Docente di cosa?” dopo aver fallito un tentativo. L’episodio ha suscitato attenzione sui social e tra gli spettatori, che hanno commentato l’interazione tra conduttore e concorrente. La scena si è verificata nel corso del quiz televisivo, senza ulteriori sviluppi.

"Docente di cosa?" chiede Gerry Scotti ad Alessia, concorrente della trasmissione televisiva “La ruota della fortuna“, in onda sulle reti Mediaset. "Io insegno italiano, storia e geografia – risponde lei –. Però quest’anno sono sul sostegno alle scuole medie". "Eh bè – replica il navigato conduttore con consumata sicurezza –, lo so che chi vuole fare il vostro lavoro deve accettare quello che passa il convento". Sì, proprio così: "Quello che passa il convento". Per Gerry Scotti un insegnante di sostegno, stando alle sue parole, non è un insegnante come gli altri. La professionalità richiesta per fare l’insegnante di sostegno non è pari a quella richiesta per insegnare italiano, storia o geografia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Quel ruolo ’di ripiego’. Lo scivolone in tv Articoli correlati Alba Parietti a Sanremo: "Mi sono fatta trent'anni sulla poltrona in quella platea, quel ruolo lo conosco meglio di tutti"Alba Parietti è arrivata a Sanremo dove sarà l'inviata de La Vita in Diretta e intervisterà i cantanti. Referendum, lo scivolone di Saviano che dimentica FalconeSapete l’ultima? Se vince il sì al referendum si indebolisce la lotta alla mafia. Contenuti utili per approfondire Quel ruolo Discussioni sull' argomento Quel ruolo ’di ripiego’. Lo scivolone in tv; Torino, i progressi di Ebosse: c’è aria di riscatto; Gerry Scotti e il sostegno come ripiego: la replica di Luca Trapanese scuote il dibattito sulla dignità dei docenti; Caro Scotti: il sostegno non può e non deve essere quello che passa il convento. “40 MILIONI PER CASTRO” Il Milan è alla ricerca del bomber del futuro e vede in Castro uno dei profili più completi per quel ruolo, come riporta il ‘Corriere Dello Sport’ Il Bologna, dalla sua, preferirebbe trattenerlo un altro anno per aumentarne ulterior - facebook.com facebook Ed in quel ruolo abbiamo uno con 5 statistiche top in Europa. Però se in porta gioca un manichino, in difesa chi fa assist agli avversari, e il centravanti si caga addosso davanti al portiere, sostituendo Loca loro non cambiano. Quindi prima loro, grazie. x.com