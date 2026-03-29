Quarto posto per Gass Racing in Repubblica Ceca

Gass Racing si è classificata al quarto posto in una gara in Repubblica Ceca. La squadra ha ottenuto punti nella classifica combinata grazie alla sua efficienza energetica. Guerrini e Prusak, piloti del team, mantengono il terzo posto in classifica mondiale. La competizione si è svolta il 29 marzo 2026.

Arezzo, 29 marzo 2026 – La vittoria nell'efficienza energetica e i punti raccolti nella classifica combinata consentono a Guerrini e Prusak di consolidare il terzo posto in classifica mondiale. La decima partecipazione al Czech New Energies Rally di Ceský Krumlov si è fermata ai piedi del podio dopo una gara avvincente e faticosa che non ha mai visto Guido Guerrini ed Artur Prusak lottare per il primato nella regolarità. Diversa la classifica dell'efficienza energetica, dove la Kia E- Niro targata San Marino ha messo dietro tutti, comprese le favoritissime Hyundai Inster dominatrici delle prime due gare iridate. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Quarto posto per Gass Racing in Repubblica Ceca Articoli correlati Quarto posto per Guerrini e Prušak nella tappa di rally in Repubblica CecaLa vittoria nell'efficienza energetica e i punti raccolti nella classifica combinata consentono alla coppia della Gass Racing di consolidare il 3°... In Repubblica Ceca brilla Ilaria Ghisalberti: 18° posto, miglior piazzamento in Coppa del mondoLa zognese nel Gigante di Spindleruv Mlyn chiude la prima manche 13ª, poi perde posizioni nel corso della seconda. Contenuti e approfondimenti su Gass Racing Discussioni sull' argomento Auto a GPL: le migliori 5 del 2026; Domani al PalabancaSport andata della Semifinale della Coppa Cev, c’è Ljubljana; Pallavolo: Serie A Maschile - S2025/26 - Playoff, Quarti: Piacenza - Modena (gara 4) - in diretta su Rai Sport 22/03/2026 alle 21:00; Semifinale Coppa Cev, Gas Sales Bluenergy supera Ljubljana al tie break. Gass Racing in Repubblica Ceca a caccia della prima vittoria stagionale. Dopo due podi in altrettante gare, il team italo-sammarinese cercherà il colpo proprio in casa dei principali avversari Guido Guerrini e Artur Prusak saranno al via della quattordicesima e - facebook.com facebook