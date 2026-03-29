In occasione della Domenica delle Palme, si svolge una tradizionale raccolta offerte promossa dalla Caritas, con l’obiettivo di sostenere i progetti denominati

Con il cuore in Terra Santa. La tradizionale raccolta offerte promossa dalla Caritas in occasione della Domenica delle Palme quest’anno sarà devoluta a sostenere i progetti " Radici di Betlemme ". I venti di guerra che soffiano sul Medio Oriente, la difficilissima situazione che sta vivendo la Palestina hanno portato la Caritas pratese a porre l’attenzione su Quelle terre. "Solitamente la raccolta in tempo di Quaresima ha una dimensione mondiale – ricorda don Enzo Pacini, direttore della Caritas diocesana – e quest’anno abbiamo voluto pensare alla Terra Santa. Di Gaza non si parla più ed è difficile inviare aiuti, ma anche Betlemme e gli altri luoghi di Gesù stanno affrontando una situazione molto complicata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Quaresima di carità per Betlemme. Le offerte di oggi diventeranno aiuti

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